В Тернополе в почтовом ящике одного из домов нашли гранату

Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Обнаруженная граната была боевой

В Тернополе в жилом доме в одном из почтовых ящиков нашли боевую гранату. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "20 минут".

Как сообщается, гранату нашли вечером. По словам полицейских, кто-то подбросил гранату в ящик.

Патрульные полицейские на месте происшествия подтвердили, что обнаруженная граната была боевой, ее обезвредили.

Указано, что полиция выясняет, кому именно подбросили гранату и ищет тех, кто это сделал.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове 14 октября на трамвайной остановке на Московском проспекте возле завода нашли гранату.

Эксперты изъяли ручную гранату РГД-5. Эвакуацию людей не проводили. Сотрудники полиции обеспечили отвод граждан на безопасную дистанцию от найденного боеприпаса. Расстояние до жилых домов составило около 1.5 км

Как писало РБК-Украина, в селе Волохов Яр Чугуевского района (Харьковская обл.) во дворе частного дома обнаружили 229 боеприпасов времен Второй мировой войны.