ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

В Тернополе в почтовом ящике одного из домов нашли гранату

Новости » Происшествия    18.11.2018 - 07:42
В Тернополе в почтовом ящике одного из домов нашли гранату
Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Обнаруженная граната была боевой

В Тернополе в жилом доме в одном из почтовых ящиков нашли боевую гранату. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "20 минут".

Как сообщается, гранату нашли вечером. По словам полицейских, кто-то подбросил гранату в ящик.

Патрульные полицейские на месте происшествия подтвердили, что обнаруженная граната была боевой, ее обезвредили.

Указано, что полиция выясняет, кому именно подбросили гранату и ищет тех, кто это сделал.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове 14 октября на трамвайной остановке на Московском проспекте возле завода нашли гранату.

Эксперты изъяли ручную гранату РГД-5. Эвакуацию людей не проводили. Сотрудники полиции обеспечили отвод граждан на безопасную дистанцию от найденного боеприпаса. Расстояние до жилых домов составило около 1.5 км

Как писало РБК-Украина, в селе Волохов Яр Чугуевского района (Харьковская обл.) во дворе частного дома обнаружили 229 боеприпасов времен Второй мировой войны.

В Тернополе отменили новые тарифы на проезд в общественном транспорте Погибший на Харьковском шоссе мог подорваться на гранате, - полиция
Новости Украины Тернопольграната
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь