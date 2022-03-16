В Харькове в результате обстрела загорелся рынок. Пожар ликвидирован, есть погибшие

В Харькове, в результате обстрелов со стороны российских оккупантов, произошел пожар на территории Салтовского рынка. Спасатели уже ликвидировали огонь, однако есть погибшие.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на медиагруппу Объектив.

Согласно данными Центра экстренной медпомощи, известно о по меньшей мере двух погибших и 5 пострадавших лицах. На территорию рынка попало три вражеских снаряда.

Фото: в Харькове в результате обстрела загорелся рынок (t.me/dsns_telegram)

Площадь пожара составила около 3,600 квадратных метров. К ликвидации огня были привлечены 51 человек и 9 единиц техники.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что украинские военные вчера, 15 марта, отбили атаку российских оккупантов.

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