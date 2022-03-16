В Харкові внаслідок обстрілу загорівся ринок. Пожежу ліквідовано, є загиблі

У Харкові, внаслідок обстрілів з боку російських окупантів, сталася пожежа на території Салтівського ринку. Рятувальники вже ліквідували вогонь, однак є загиблі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на медіагрупу Об'єктив.

Згідно з даними Центру екстреної меддопомоги, відомо про щонайменше двох загиблих й 5 постраждалих особах. На територію ринку влучило три ворожих снаряди.

Площа пожежі становила близько 3,600 квадратних метрів. До ліквідації вогню були залучені 51 особа й 9 одиниць техніки.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що українські військові вчора, 15 березня, відбили атаку російських окупантів.

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