В Харькове раздаются взрывы в понедельник, 22 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Отметим, что после сообщений о взрывах в области была объявлена воздушная тревога.
Пока нет информации, что именно произошло в городе.
Пока официальной реакции властей по взрывам еще нет.
Напомним, сегодня украинские пограничники совместно с артиллеристами ВСУ уничтожили российскую систему ПВО в Харьковской области.
Как сообщалось ранее, вчера оккупанты обстреляли Киевский район Харькова.
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