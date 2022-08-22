У Харкові лунають вибухи в понеділок, 22 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Зазначимо, що після повідомлення про вибухи в області була оголошена повітряна тривога.
Поки немає інформації, що саме трапилося у місті.
Наразі офіційної реакції влади щодо вибухів ще немає.
Нагадаємо, сьогодні українські прикордонники спільно з артилеристами ЗСУ знищили російську систему ППО в Харківській області.
Як повідомлялося раніше, вчора окупанти обстріляли Київський район Харкова.
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