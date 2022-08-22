ВСУ уничтожили российскую ПВО в Харьковской области (видео)

Украинские пограничники совместно с артиллеристами Вооруженных сил Украины уничтожили российскую систему противовоздушной обороны в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГПСУ в Telegram.

Украинские артиллеристы нанесли точнейший удар по зенитной самоходной установке "Шилка", которую россияне пытались скрыть в лесополосе. "Пограничники с артиллеристами минуснули вражескую ПВО в Харьковской области. Гори-гори ясно! Так, чтобы не погасло", - говорится в сообщении ГПСУ.