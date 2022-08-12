UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Харькове раздались взрывы во время воздушной тревоги

Фото: в Харькове раздаются взрывы, сработала воздушная тревога (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В Харькове раздались взрывы после объявления в городе и области воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".

Местны жителей просят оставаться в укрытиях.

Напомним, что ранее президент Украины Зеленский поручил главнокомандующему Залужному рассмотреть возможность усиления противовоздушной обороны Харьковской области.

Ночью 9 августа россияне обстреляли два района Харькова. В результате атак была повреждена электроопора и трамвайные рельсы.

Утром 11 августа был прилет во двор жилого дома в центре Харькова.

Ранее харьковские правоохранители назвали количество погибших гражданских от обстрелов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков