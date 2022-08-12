У Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги

У Харкові пролунали вибухи після оголошення в місті та області повітряної тривоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Місцеві жителів просять залишатися в укриттях.
Нагадаємо, що раніше президент України Зеленський доручив головнокомандувачу Залужному розглянути можливість посилення протиповітряної оборони Харківської області.
Вночі 9 серпня росіяни обстріляли два райони Харкова. В результаті атак була пошкоджена електроопора і трамвайні рейки.
Вранці 11 серпня був приліт у двір житлового будинку в центрі Харкова.
Раніше харківські правоохоронці назвали кількість загиблих цивільних від обстрілів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram