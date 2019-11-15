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В Харькове произошло тройное ДТП, есть погибший

Новости » Происшествия     15.11.2019 - 11:31
В Харькове произошло тройное ДТП, есть погибший
Фото: место ДТП (hk.npu.gov.ua)

Полиция открыла уголовное производство

В Харькове на улице Молочная столкнулись два автомобиля и грузовик, в результате чего погиб человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Национальной полиции.

Предварительно установлено, что 42-летний водитель автомобиля ЗАЗ выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком МАЗ. Позади автомобиля двигался автомобиль Toyota, который также столкнулся с автомобилем ZAZ.

"Смертельные травмы получил 42-летний водитель ZAZ. Он скончался на месте происшествия. Водители других транспортных средств не пострадали", - говорится в сообщении.

Фото: место ДТП (hk.npu.gov.ua)

Полиция открыла уголовное производство.

Напомним, в конце октября в Харьковском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и маршрутного автобуса, один человек погиб.

До этого в Харьковской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и легкового автомобиля, один человек погиб, еще четверо пострадали.

Также в среду, 11 сентября, в Индустриальном районе Харькова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей, в результате которой пострадали 4 человека, из них двое - малолетние дети.

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