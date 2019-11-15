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У Харкові сталось потрійне ДТП, є загиблий

Новини » Надзвичайні події     15.11.2019 - 11:31
У Харкові сталось потрійне ДТП, є загиблий
Фото: місце ДТП (hk.npu.gov.ua)

Поліція відкрила кримінальне провадження

В Харкові на вулиці Молочна зіткнулись два автомобіля і вантажівка, в результаті чого загинула людина. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Національної поліції.

Попередньо встановлено, що 42-річний водій автомобіля ZAZ виїхав на зустрічну смугу руху, де зіштовхнувся з вантажівкою МАЗ. Позаду авто рухався автомобіль Toyota, який також зіштовхнувся з автомобілем ZAZ.

"Смертельні травми отримав 42-річний водій ZAZ. Він помер на місці події. Водії інших транспортних засобів не постраждали", - йдеться у повідомленні.

Фото: місце ДТП (hk.npu.gov.ua)

Поліція відкрила кримінальне провадження.

Нагадаємо, вкінці жовтня у Харківському районі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля й маршрутного автобуса, одна людина загинула.

До цього у Харківській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки і легкового автомобіля, одна людина загинула, ще четверо постраждали.

Також у середу, 11 вересня, в Індустріальному районі Харкова сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автомобілів, в результаті якої постраждали 4 людини, з них двоє - малолітні діти.

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