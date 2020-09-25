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У Харкові сталася масштабна пожежа на Центральному ринку

Харків, П'ятниця 25 вересня 2020 23:05
У Харкові сталася масштабна пожежа на Центральному ринку
Фото: рятувальники гасять пожежу (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

В Харкові ввечері 25 вересня виникла масштабна пожежа. Очевидці повідомляють, що горить Центральний ринок.

Відео пожежі опублікували в Telegram-каналі "Нетипичный Харьков".

В ДСНС поки не прокоментували інформацію про пожежу.

Большой пожар на Центральном рынке

Опубліковано Харьков 1654 Пʼятниця, 25 вересня 2020 р.

Нагадаємо, у Харкові зранку ліквідували пожежу в двоповерховому житловому будинку. В результаті пожежі загинули дві людини.

РБК-Україна писало, що близько 10-ї вечора рятувальники загасили літак АН-26, який впав під Чугуєвом Харківської області. На борту був 21 курсант та 7 офіцерів, загинули 22 людини.

В ДСНС повідомили, що продовжують пошуки чотирьох зниклих в результаті пожежі.

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