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Авиактастрофа под Харьковом: большинство погибших - курсанты

Чугуев, Пятница 25 сентября 2020 22:46
Авиактастрофа под Харьковом: большинство погибших - курсанты
Фото: место события (facebook.com/olexiykucher.kh)
Автор: Инна Собора

В результате авиакатастрофы военного самолета в Харьковской области погиб 21 курсант и 7 офицеров. Двум людям удалось выжить, однако один из них в критическом состоянии.

Об этом сообщает глава Харьковской ОГА Алексей Кучер.

По его словам, сейчас судьба четырех человек, находившихся на борту, неизвестна.

"На месте событий. По предварительным данным, на борту было 28 человек, из них 7 офицеров и 21 курсант. К сожалению, 22 человека погибли, 2 выжили (1 в критическом состоянии), судьба четырех в этот момент неизвестна", - отметил Кучер.

Напомним, в ГСЧС сообщили, что продолжают поиски четырех пропавших в результате пожара.

РБК-Украина писало, что президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру создать правительственную комиссию для расследования происшествия.

Как известно, авария самолета произошла вечером 25 сентября на расстоянии около 2 км до военного аэропорта, когда АН-26 Вооруженных сил Украины заходил на посадку. Вероятных причин авиакатастрофы пока не называют.

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