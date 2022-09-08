В Харькове прогремели взрывы
Фото: в Харькове прогремели взрывы (Getty Images)
В Харькове прогремели взрывы в четверг, 8 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Отметим, что после сообщения о взрывах в Харькове и Харьковской территориальной общине объявили об угрозе артиллерийского обстрела.
Напомним, захватчики повредили и разрушили более 7 тысяч жилых домов в Харьковской области.
Кроме этого, россияне начали активные действия по мобилизации населения на захваченной части Харьковской области.
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