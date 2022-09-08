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В Харькове прогремели взрывы

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Харьков, Четверг 08 сентября 2022 22:08
В Харькове прогремели взрывы Фото: в Харькове прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В Харькове прогремели взрывы в четверг, 8 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Отметим, что после сообщения о взрывах в Харькове и Харьковской территориальной общине объявили об угрозе артиллерийского обстрела.

Напомним, захватчики повредили и разрушили более 7 тысяч жилых домов в Харьковской области.

Кроме этого, россияне начали активные действия по мобилизации населения на захваченной части Харьковской области.

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