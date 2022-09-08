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Оккупанты в Харьковской области повредили и разрушили более 7 тысяч жилых домов

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Харьков, Четверг 08 сентября 2022 17:28
Оккупанты в Харьковской области повредили и разрушили более 7 тысяч жилых домов Фото: оккупанты в Харьковской области повредили и разрушили 7 тысяч жилых домов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские оккупанты в Харьковской области повредили и разрушили более 7 тысяч жилых домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя руководителя Офиса Президента Украины Кирилла Тимошенко.

В Харьковской области полностью разрушены 139 многоэтажек и 359 частных домов. Повреждены обстрелами – 2788 многоэтажек и 4460 частных домов.

По словам Тимошенко, восстановление жилищной инфраструктуры требует и соответствующей ситуации безопасности в регионе, поэтому на данный момент нарабатывается план восстановительных работ.

Ранее мы писали, что сегодня ночью оккупационные войска России в полночь нанесли удары по Харькову, в городе и области объявлена тревога.

Также сообщалось, в ночь на 6 сентября российские оккупанты обстреляли Харьков. В результате атаки врага погибла местная жительница.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил об уничтожении российского склада с ракетами С-300 для обстрелов Харькова.

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