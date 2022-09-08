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На оккупированной части Харьковской области россияне мобилизуют мужчин

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Украина, Четверг 08 сентября 2022 18:35
На оккупированной части Харьковской области россияне мобилизуют мужчин Фото: На оккупированной части Харьковской области россияне мобилизуют мужчин (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские оккупанты начали активные действия по мобилизации населения на оккупированной части Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Генерального штаба ВСУ.

"В оккупированной части Чугуевского района Харьковской области враг начал активные меры по принудительной мобилизации местного населения", - говорится в сообщении.

По имеющейся информации, мужчин призывного возраста задерживают и отправляют в оккупированный Волчанск. Там находится так называемый "вербовочный центр".

Напомним, что оккупанты переводят мобилизованных с "ДНР" на принудительный контракт.

Также Оккупанты в Луганской области усилили мобилизацию. Они намерены отправить на верную смерть 10 тысяч мужчин.

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