У Харкові пролунали вибухи

У Харкові прогриміли вибухи у четвер, 8 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

Зазначимо, що після повідомлення про вибухи у Харкові та Харківській територіальній громаді оголосили про загрозу артилерійського обстрілу.

Нагадаємо, загарбники пошкодили і зруйнували понад 7 тисяч житлових будинків в Харківській області.

Окрім цього, росіяни розпочали активні дії по мобілізації населення на захопленій частині Харківської області.

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