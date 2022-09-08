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У Харкові пролунали вибухи

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Харків, Четвер 08 вересня 2022 22:08
У Харкові пролунали вибухи Фото: у Харкові пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Харкові прогриміли вибухи у четвер, 8 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Зазначимо, що після повідомлення про вибухи у Харкові та Харківській територіальній громаді оголосили про загрозу артилерійського обстрілу.

Нагадаємо, загарбники пошкодили і зруйнували понад 7 тисяч житлових будинків в Харківській області.

Окрім цього, росіяни розпочали активні дії по мобілізації населення на захопленій частині Харківської області.

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