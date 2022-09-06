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В Харькове прогремел взрыв

Фото: В Харькове прогремел взрыв (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник утром, 6 сентября, в Харькове прогремел взрыв. В области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

На данный момент официального подтверждения информации нет.

Обновлено (9:22)

Информацию о взрывах подтвердил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Взрывы в Харькове. Максимально находитесь в укрытиях", - написал он в Telegram.

Позже мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в результате обстрела пострадала жилая многоэтажка в Киевском районе города.

"В результате утреннего обстрела Харькова пострадал жилой многоэтажный дом в центральной части Киевского района. О жертвах и разрушениях информация уточняется", - сообщил он в Telegram.

Обновлено (10:14)

Мэр Игорь Терехов сообщил, что в Харькове еще один прилет в центральную часть Киевского района.

"Повреждено административное здание. Информации о пострадавших на данную минуту нет. Жилой дом по месту первого прилета пострадал сильно", - написал он в Telegram.

Напомним, 4 сентября в Киевском районе Харькова в результате обстрела произошел масштабный пожар в ресторанном комплексе. В городе прогремели взрывы во время тревоги.

Также россияне накануне ударили ракетой по Харькову из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300. В результате шесть человек получили ранения.

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