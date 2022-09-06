RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Харкові прогримів вибух

Фото: у Харкові прогримів вибух (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У вівторок вранці, 6 вересня, в Харкові прогримів вибух. В області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

На даний момент офіційного підтвердження інформації немає.

Оновлений. Інформацію про вибухи підтвердив глава Харківської ОВВА Олег Синєгубов.

"Вибухи в Харкові. Максимально перебуваєте в укриттях", - написав він у Telegram.

Пізніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що в результаті обстрілу постраждала житлова багатоповерхівка в Київському районі міста.

"В результаті ранкового обстрілу Харкова постраждав житловий багатоповерховий будинок в центральній частині Київського району. Про жертви і руйнування інформація уточнюється", - повідомив він Telegram.

Нагадаємо, 4 вересня в Київському районі Харкова в результаті обстрілу сталася масштабна пожежа у ресторанному комплексі. В місті прогриміли вибухи під час тривоги.

Також росіяни напередодні вдарили ракетою по Харкову із зенітно-ракетного комплексу (ЗРК) С-300. В результаті шестеро людей отримали поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківВибухВійна Росії проти України