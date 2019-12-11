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В Харькове на пожаре погибла женщина, трое детей в больнице

Новости » Происшествия     11.12.2019 - 17:35
В Харькове на пожаре погибла женщина, трое детей в больнице
Иллюстративное фото (facebook.com gorodz.info)

Дети госпитализированы с отравлением угарным газом средней тяжести

В Харькове возник пожар на улице Алексеевская, 14А, в результате которого погибла женщина и еще трое детей попали в больницу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Отмечается, что на момент прибытия спасателей в комнате квартиры на 4-м этаже горели домашние вещи на площади около 10 кв.м. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело погибшей женщины 1986 года рождения.

Кроме того, пострадало 3 детей: двое - это дети погибшей женщины (мальчик 2016 и девочка 2018 г.н.), а также ребенок из соседней квартиры (мальчик 2018 г.н.). Все они с отравлением угарным газом средней тяжести были госпитализированы в детскую больницу №1.

В 00:28 пожар был локализован, а в 01:29 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара сейчас устанавливается.

Напомним, во Львове ликвидировали пожар в многоэтажке. Было эвакуировано 20 человек.

РБК-Украина писало, 4 декабря около 10:00 в помещении Одесского колледжа произошел пожар. В результате погибли 12 человек.

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