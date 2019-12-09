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Во Львове ликвидировали пожар в многоэтажке

Новости » Происшествия     09.12.2019 - 18:51
Во Львове ликвидировали пожар в многоэтажке
Фото: место происшествия (facebook.com/MNSLVIV)

В результате пожара мужчина получил ожоги

Во Львове ликвидировали пожар в многоэтажке, к ликвидации привлекли 24 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Главного управления (ГСЧС) Украины во Львовской области.

Сообщается, что в результате пожара огнем уничтожены вещи бытового обихода на площади 12 м кв.

"Во время проведения работ по ликвидации пожара, огнеборцами, с верхних квартиры с помощью спасательных устройств на свежий воздух было выведено 3 человека. Одновременно с целью обеспечения безопасности жителям с нижних квартир многоэтажки было выведено 17 человек", - говорится в сообщении.

Также к ликвидации пожара привлекли 24 человека личного состава и 6 единиц спецтехники.

Напомним, во Львове днем 9 декабря возникла пожар в многоэтажке на ул. Городоцкая, 172. Сообщение о пожаре поступило в 13:24. Возгорание возникло в каморке на лестничной клетке между 5 и 6 этажами девятиэтажного жилого дома.

В результате происшествия пострадал житель дома 1981 года рождения. Пострадавший получил ожоги лица I степени и рук I-II степени. После оказания медицинской помощи мужчина от госпитализации отказался.

Как сообщало РБК-Украина, 4 декабря около 10:00 в помещении Одесского колледжа произошел пожар. В результате погибли 12 человек.

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