В Харькове полиция проверяет информацию о минировании 14 участков

В день голосования на выборах в Верховную раду полиция проверяет поступившую информацию о том, что в 14 избирательных участках в Киевском районе Харькова (169 округ) заложена взрывчатка. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Сообщается, что информация о минирования участков на улицах Моисеевская, Пушкинская, Леся Сердюка, Тимуровцев, Минераловодская и Чкалова, а также в переулок Электроинструментальный и Студенческий, поступила по спецлинии 102 в воскресенье в 14:55.

"По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. В настоящее время проводится осмотр помещений и прилегающей территории, без эвакуации граждан", - говорится в сообщении.

Напомним, В день внеочередных выборов в Верховную раду, 21 июля 2019, правоохранители получили сообщение о минировании четырех избирательных участков в Одесской области.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области правоохранители получили сообщение о минировании всех 14 избирательных участков города Торецк. В Министерстве внутренних дел отметили, что эвакуация на избирательных участках не проводилась. РБК-Украина писало, что в Донецкой области после анонимного сообщения о минировании временно закрыли контрольный пункт "Майорское". Позже в штабе Объединенных сил заявили, что пиротехники не обнаружили никаких взрывоопасных объектов на территории КПВВ.