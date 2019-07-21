У Харкові поліція перевіряє інформацію про замінування 14 ділянок

У день голосування на виборах у Верховну раду поліція перевіряє інформацію про те, що в 14 виборчих дільницях у Київському районі Харкова (169 округ) закладена вибухівка. Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Повідомляється, що інформація про замінування дільниць на вулицях Моисеевская, Пушкінська, Леся Сердюка, Тимурівців, Минераловодская і Чкалова, а також у провулок Электроинструментальный і Студентський, надійшла по спецлінії 102 в неділю в 14:55.

"За адресами виїхали слідчо-оперативні групи і фахівці вибухотехнічного управління. В даний час проводиться огляд приміщень і прилеглої території, без евакуації громадян", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, В день позачергових виборів у Верховну раду, 21 липня 2019, правоохоронці отримали повідомлення про замінування чотирьох виборчих дільниць в Одеській області.

Раніше повідомлялося, що в Донецькій області правоохоронці отримали повідомлення про мінування всіх 14 виборчих дільниць міста Торецк. У Міністерстві внутрішніх справ зазначили, що евакуація на виборчих дільницях не проводилася. РБК-Україна писало, що в Донецькій області після анонімного повідомлення про мінування тимчасово закрили контрольний пункт "Майорське". Пізніше в штабі Об'єднаних сил заявили, що піротехніки не виявили жодних вибухонебезпечних об'єктів на території КПВВ.