В Харькове открылось консульство Казахстана

Фото: открытие констульства Казахстана в Харькове (kharkivoda.gov.ua)

В церемонии открытия принял участие посол Республики Казахстан в Украине Самат Ордабаев

В Харькове открылось почетное консульство Казахстана. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Харьковской ОГА.

В церемонии открытия приняли участие посол Республики Казахстан в Украине Самат Ордабаев и первый заместитель председателя ХОГА Виталий Погосян.

Напомним, в городе Филадельфия Соединенных Штатов Америки открылось почетное консульство Украины.

Ранее РБК-Украина писало, что весной прошлого года почетные консульства Украины открылись в столице итальянского острова Сардиния-городе Кальяри, а также в польском городе Катовице.

Напомним, посол Украины в Польше Андрей Дещица сообщил об открытии еще одного почетного украинского консульства. Так, его открыли в польском городе Катовице, который является столицей Сльонского воеводства.

Как писало РБК-Украина ранее, в конце 2018 года Дещица анонсировал, что в ближайшее время в Польше могут открыть генеральное консульство Украины в Вроцлаве и два почетных консульства - в городах Катовице и Кельце на юге Польши.