Украина планирует открыть еще три консульства в Польше

Фото: Андрей Дещица (flickr.com/nato)

В частности, планируется открыть генконсульство во Вроцлаве в 2019 году

В ближайшее время в Польше могут открыть генеральное консульство Украины во Вроцлаве и два почетных консульства - в городах Катовице и Кельце на юге Польши. Об этом заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью "Укринформу".

По его словам, открытие консульства Украины во Вроцлаве позволит украинцам тратить не более, чем два-три часа на доезд в консульство.

"Часто граждане Украины обращаются также к почетным консульствам, которые не имеют полномочий на выполнение всех консульских действий. В этом контексте очевидна необходимость открытия еще одного консульского учреждения Украины на западе Польши - во Вроцлаве, что позволило бы перераспределить пределы консульских округов так, чтобы граждане Украины могли тратить не более двух-трех часов на доезд в консульство", - отметил посол.

Дещица подчеркнул, что подготовительные мероприятия по открытию генконсульства во Вроцлаве планируется осуществить в 2019 году, чтобы оно начало работу уже в 2020 году.

Он добавил, что готовятся соответствующие решения об открытии почетного консульства в городе Катовице Силезского воеводства.

"Надеюсь, это произойдет уже скоро. Кроме того, ищем кандидатуру на почетного консула в городе Кельце (Свентокшиское воеводство, - ред.)", - сказал посол.

По словам Дещицы, если в ближайшее время удастся реализовать эти планы, останется только два воеводских центра из 16, где нет украинских консульских ячеек - Белосток и Ольштын на северо-востоке Польши.

Отметим, что сейчас в Польше функционирует четыре генконсульства (в Гданьске, Варшаве, Кракове и Люблине) и 11 почетных консульств в различных регионах страны.

Напомним, Польша прекращает эксперимент с пешеходным переходом на границе с Украиной в Угринове, поскольку граждане, пересекающие там границу, начали создавать препятствия для тех, кто едет на автомобилях.

Как писало РБК-Украина ранее, в МИД советуют украинцам, которые планируют поездку в Польшу или возвращаются оттуда домой, в период до 15 января 2019 года избегать путешествий на автомобильном транспорте.