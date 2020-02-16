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У Харкові відкрилося консульство Казахстану

Новини » Політика     16.02.2020 - 13:40
У Харкові відкрилося консульство Казахстану
Фото: відкриття констульства Казахстану в Харкові (kharkivoda.gov.ua)

У церемонії відкриття взяв участь посол Республіки Казахстан в Україні Самат Ордабаєв

У Харкові відкрилося почесне консульство Казахстану. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Харківської ОДА.

У церемонії відкриття взяли участь посол Республіки Казахстан в Україні Самат Ордабаєв і перший заступник голови ХОДА Віталій Погосян.

Нагадаємо, у місті Філадельфія Сполучених Штатів Америки відкрилося почесне консульство України.

Раніше РБК-Україна писало, що навесні минулого року почесні консульства України відкрилися в столиці італійського острова Сардинія місті Кальярі, а також у польському місті Катовіце.

Нагадаємо, посол України в Польщі Андрій Дещиця повідомив про відкриття ще одного почесного українського консульства. Так, його відкрили у польському місті Катовіце, яке є столицею Сльонского воєводства.

Як писало РБК-Україна раніше, у кінці 2018 року Дещиця анонсував, що найближчим часом у Польщі можуть відкрити генеральне консульство України у Вроцлаві і два почесних консульства - в містах Катовіце і Кельце на півдні Польщі.

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