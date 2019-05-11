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На Сардинии открылось почетное консульство Украины

Новости » Политика    11.05.2019 - 19:44
На Сардинии открылось почетное консульство Украины
Фото: открытие консульства (facebook.com/ukr.embassy.italy)

Консульство открыли в городе Кальяри

Почетное консульство Украины открылось в столице итальянского острова Сардиния городе Кальяри. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook посольства Украины в Италии.

Торжественное открытие состоялось в пятницу, 10 мая.

"10 мая состоялась торжественная инаугурация Почетного консульства Украины в городе Кальяри", - указано в сообщении.

В дипломатическом представительстве сообщили также, что Украину на Сардинии будет представлять опытный почетный консул Энтони Гранде, что будет способствовать усилению межрегионального диалога, развитию экономического и культурного сотрудничества и защиты прав украинской общины итальянского острова.

Отметим, в торжественном мероприятии приняли участие глава МИД Украины Павел Климкин, посол Украины в Италии Евгений Перелыгин, руководитель депутатской группы Верховной рады Украины по межпарламентским связям с Италией Сергей Алексеев, представители местной власти и украинской общины.

Напомним, в конце марта посол Украины в Польше Андрей Дещица сообщил об открытии еще одного Почетного украинского консульства. Так, его открыли в польском городе Катовице, который является столицей Сленского воеводства.

Как писало РБК-Украина ранее, в конце 2018 года Дещица анонсировал, что в ближайшее время в Польше могут открыть генеральное консульство Украины во Вроцлаве и два почетных консульства - в городах Катовице и Кельце на юге Польши.

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