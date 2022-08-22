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В Харькове остановят работу наземного транспорта на День Независимости

Фото: в Харькове остановят работу наземного транспорта на День Независимости (flickr com)
Автор: Елизавета Драбкина

В связи со сменой комендантского часа в Харькове приостановят курсирование наземного транспорта 24 августа, на День Независимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковский городской совет.

Отмечается, что пассажирский транспорт будет курсировать по новому графику с 22 по 25 августа:

  • 22 августа - до 18: 30;
  • 23 августа - с 7:00 до 18:30;
  • 24 августа - пассижирские перевозки будут прекращены;
  • 25 августа - с 7:00 до 18:30.

Напомним, с 22 августа комендантский час в Харьковской области длится с 19:00 до 07:00 следующего дня. Кроме того, затяжной комендантский час также введут с 19:00 23 августа до 07:00 25 августа.

Отметим, что в Харькове и области изменен график работы метрополитена.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на этой неделе российские оккупанты могут прибегать к особо жестоким атакам и провокаций.

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ХарьковДень независимости Украины