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У Харкові зупинять роботу наземного транспорту на День Незалежності

Фото: у Харкові зупинять роботу наземного транспорту на День Незалежності (flickr com)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У зв'язку зі зміною комендантської години у Харкові призупинять курсування наземного транспорту 24 серпня, на День Незалежності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську міську раду.

Зазначається, що пасажирський транспорт курсуватиме за новим графіком з 22 по 25 серпня:

  • 22 серпня - до 18:30;
  • 23 серпня - з 7:00 до 18:30;
  • 24 серпня - пасижирські перевезення будут припинені;
  • 25 серпня - з 7:00 до 18:30.

Нагадаємо, з 22 серпня комендантська година в Харківській області триває з 19:00 до 07:00 наступного дня. Окрім того, затяжну комендантську годину також введуть з 19:00 23 серпня до 07:00 25 серпня.

Зазначимо, що у Харкові та області також змінено графік роботи метрополітену.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що цього тижня російські окупанти можуть вдаватися до особливо жорстоких атак і провокацій.

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ХарківДень незалежності України