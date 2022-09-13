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В Харькове снова остановилось метро и пропал свет: в чем причина

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Харьков, Вторник 13 сентября 2022 08:49
В Харькове снова остановилось метро и пропал свет: в чем причина Фото: в Харькове снова остановилось метро и пропал свет (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

В Харькове утром 13 сентября метрополитен приостановил движение поездов по техническим причинам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковский метрополитен.

"Уважаемые пассажиры! По техническим причинам временно приостановлено движение по линиям Харьковского метрополитена. Приносим извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении компании.

Кроме того, местные жители сообщают, что в некоторых районах города отсутствует энергоснабжение.

Тем временем о проблемах с электроэнергией сообщают в Дергачевском горсовете.

"Уважаемые дергачевцы! По техническим причинам на территории нашего города и окрестных сел отсутствует электроэнергия. Специалисты Харьковоблэнерго уже работают над решением проблемы", - отметили там.

Напомним, вчера, 12 сентября, россияне массово обстреляли Харьков. В результате вражеского удара погиб один человек, еще четверо - получили ранения. Также было зафиксировано попадание в дорожное покрытие.

Вследствие обстрела в городе остановился метрополитен. Его работу возобновили ближе к вечеру.

Кроме того, отметим, что на днях российские войска нанесли массированный удар по Украине. Целью врага стали объекты критической инфраструктуры. После удара в ряде областей Украины возникли проблемы с электричеством.

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Харьков метро Электроэнергия
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