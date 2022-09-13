У Харкові знову зупинилося метро і зникло світло: у чому причина

У Харкові вранці 13 вересня метрополітен призупинив рух поїздів з технічних причин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківський метрополітен .

"Шановні дергачівці! З технічних причин на території нашого міста та навколишніх сіл відсутня електроенергія. Фахівці Харківобленерго вже працюють над вирішенням проблеми", - зазначили там.

Тим часом про проблеми з електроенергією повідомляють у Дергачівській міськраді.

Крім того, місцеві жителі повідомляють, що в деяких районах міста відсутнє енергопостачання.

"Шановні пасажири! З технічних причин тимчасово призупинено рух по лініях Харківського метрополітену. Приносимо вибачення за тимчасові незручності", - йдеться в повідомленні компанії.

Нагадаємо, вчора, 12 вересня, росіяни масово обстріляли Харків. В результаті ворожого удару загинула одна людина, ще четверо - отримали поранення. Також було зафіксовано попадання в дорожнє покриття.

Внаслідок обстрілу в місті зупинився метрополітен. Його роботу відновивши ближче до вечора.

Крім того, зазначимо, що днями російські війська завдали масованого удару по Україні. Метою ворога стали об'єкти критичної інфраструктури. Після удару у ряді областей України виникли проблеми з електрикою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.