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В Харькове один и тот же суд принял разные решения по проспекту Жукова/Григоренко

Автор: Дмитрий Левицкий

Харьковский окружной административный суд отменил переименование проспекта Жукова в честь генерала Григоренко. На прошлой неделе этот же суд признал незаконным переименование проспекта Григоренко в честь Жукова.

Об этом сообщило издание Kharkiv Today.

Судья Андрей Зинченко во вторник, 15 июня, удовлетворил иск Харьковского горсовета, который оспаривал решение главы Харьковской ОГА от 17 мая 2016 года о переименовании проспекта Жукова в проспект Григоренко.

Мотивационной части решения еще нет, но Харьковская ОГА уже пообещала подать апелляцию на решение окружного суда.

В 2016 году тогдашний глава области Игорь Райнин во исполнение закона о декоммунизации издал указ о переименовании нескольких районов Харькова, пяти станций метро и 52 улиц, в том числе и проспекта Жукова.

"Если суд отменил (указ - ред.) в части Жукова, то он может в любой момент отменить в другой части. Решение приняли по формальным основаниям, несмотря на практику Верховного суда и других судов", - пояснил депутат горсовета Харькова Дмитрий Булах.

Напомним, 10 июня Харьковский окружной админсуд отменил решение горсовета Харькова о переименовании проспекта Григоренко на проспект Жукова. Это было уже третьим переименованием этого проспекта.

Как писало РБК-Украина, в 2019 году мэрия Харькова уже возвращала проспекту имя Жукова. Тогда по данному факту возбудили уголовное дело.

После этого Апелляционный суд Харькова признал решение мэрии незаконным и запретил переименовывать проспект Григоренко. Однако в феврале 2020 года мэрия вновь переименовала проспект и вновь проиграла суд.

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