У Харкові один і той же суд ухвалив різні рішення щодо проспекту Жукова/Григоренка

Суддя Андрій Зінченко у вівторок, 15 червня, задовольнив позов Харківської міськради, яка оскаржувала рішення глави Харківської ОДА від 17 травня 2016 року про перейменування проспекту Жукова на проспект Григоренка.

Мотиваційної частини рішення ще немає, але Харківська ОДА вже пообіцяла подати апеляцію на рішення окружного суду.

У 2016 році тодішній очільник області Ігор Райнін на виконання закону про декомунізацію видав указ про перейменування декількох районів Харкова, п'яти станцій метро та 52 вулиць, зокрема й проспекту Жукова.

"Якщо суд скасував (указ - ред.) в частині Жукова, то він може в будь-який момент скасувати в іншій частині. Рішення ухвалили за формальними підставами, попри практику Верховного суду та інших судів", - пояснив депутат міськради Харкова Дмитро Булах.