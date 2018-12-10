В Харькове мужчина ограбил кассу зала с игровыми автоматами, ранив охранника

Иллюстративное фото (facebook.com-don.gp.gov.ua)

Злоумышленник похитил из кассы более 17 тыс. гривен

В Харькове полиция задержала мужчину, который совершил разбойное нападение на зал с игровыми автоматами, ранив охранника. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу полиции.

Как отмечается, ночью 8 декабря в Московский отдел полиции поступило сообщение о том, что в помещении лотереи на улице Гвардейцев Широнинцев неизвестный совершил разбойное нападение.

На месте полиция выяснила, что злоумышленник находился в помещении лотереи как посетитель. После полуночи он напал на 23-летнего охранника заведения и порезал ему руку. Потом подошел к администратору и, угрожая ножом, завладел деньгами из кассы в сумме более 17 тыс. гривен и убежал.

Раненого охранника доставили в больницу. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полиция задержала безработного 31-летнего харьковчанина.

Следователем по данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве полиция прекратила деятельность 18 игорных заведений. Правоохранители изъяли более 2 200 единиц игорного оборудования и 305,5 тысяч гривен, полученных от незаконной деятельности.

Ранее в Киеве двоим злоумышленникам, которые под видом обмена валюты завладели 45 тыс. долларами, объявили о подозрении.