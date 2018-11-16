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В Киеве полиция ликвидировала 18 подпольных игорных заведений

Новости » Происшествия    16.11.2018 - 13:34
В Киеве полиция ликвидировала 18 подпольных игорных заведений
Фото: обыски в игорных заведениях (npu.gov.ua)

Правоохранители изъяли более 2 200 единиц игорного оборудования

В Киеве полиция прекратила деятельность 18 игорных заведений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.

Как отмечается, в течение суток оперативники провели обыск в 18 подпольных заведениях, которые функционировали под видом Интернет-клубов, распространителей лотерей. Выяснилось, что некоторые заведения просто сменили свои вывески и названия.

Кроме того, чтобы уберечь свой бизнес от "нежелательных" гостей в форме, каждое заведение было оборудовано современными системами видеонаблюдения.

Сообщается, что 15 ноября во всех районах Киева оперативники Департамента защиты экономики Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры города Киева провели обыски по месту расположения подпольных игорных заведений. Правоохранители изъяли более 2200 единиц игорного оборудования и 305,5 тыс. гривен, полученных от незаконной деятельности.

 

Фото: обыски в игровых учреждениях 15 ноября (npu.gov.ua)

В полиции напомнили, что согласно статье 203-2 Уголовного кодекса Украины организаторам нелегального бизнеса грозит штраф от 170 до 680 тыс. гривен. Если в ходе расследования будет установлено, что организаторы уже привлекались к ответственности за данное уголовное правонарушение, сумма штрафа составит от 680 до 850 тыс. гривен.

В Киеве полиция ликвидировала 18 подпольных игорных заведенийНапомним, в 2017 году работники Департамента защиты экономики Национальной полиции и его территориальные управления разоблачили 1,3 тысячи игорных заведений и предоставления услуг в сфере игорного бизнеса по всей территории страны.

Также напомним, под Харьковом полиция закрыла сеть подпольных казино.

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