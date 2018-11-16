В Киеве задержали мошенников, которые пытались завладеть 45 тыс. долларов

Фото: деньги, изъятые в фиктивном обменнике (kyiv.gp.gov.ua)

Злоумышленники устроили незаконный "обменник" с курсом, значительно выше, чем в НБУ

В Киеве двум злоумышленникам, которые под видом обмена валюты завладели 45 тыс. долларами, объявили о подозрении. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

Как отмечается, следователи установили, что преступники заранее сняли офисное помещение на ул. Анны Ахматовой, оборудованое двумя входами. После этого они разместили в интернете объявление об обмене валют по курсу, который значительно превышал установленный Национальным банком Украины.

Потерпевшая, нашла объявление на сайте, зашла в "обменник" и пыталась обменять 45 тыс. долларов. Получив от женщины деньги, злоумышленник, который исполнял роль кассира, покинул помещение вместе с валютой через запасной выход.

На улице его ждал подельник, однако убежать злоумышленникам не удалось. Благодаря оперативному реагированию правоохранители задержали мошенников "по горячим следам".

Сейчас мужчинам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины. По ходатайству прокурора им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой в виде залога в сумме 130 тыс. гривен и 500 тыс. гривен соответственно.

За совершение мошенничества, группой лиц, в особо крупных размерах злоумышленникам грозит от 5 до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Фото: незаконный "обменник" на Анны Ахматова (kyiv.gp.gov.ua)

Напомним, в Харьковской области правоохранители задержали мошенников, которые выманили у граждан 350 тыс. гривен.

Ранее РБК-Украина сообщало, что группа заключенных из так называемой "Луганской народной республики" ( "ЛНР") выманила у украинцев 2,7 млн гривен.