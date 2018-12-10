У Харкові чоловік пограбував касу зали з ігровими автоматами, поранивши охоронця

Ілюстративне фото (facebook.com-don.gp.gov.ua)

Зловмисник викрав з каси понад 17 тис. гривень

У Харкові поліція затримала чоловіка, який скоїв розбійний напад на зал з ігровими автоматами, поранивши охоронця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Як зазначається, вночі 8 грудня до Московського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що у приміщенні лотереї на вулиці Гвардійців Широнінців невідомий скоїв розбійний напад.

На місці поліція з'ясувала, що зловмисник перебував у приміщенні лотереї як відвідувач. Після опівночі він напав на 23-річного охоронця закладу та порізав йому руку. Потім підійшов до адміністратора та, погрожуючи ножем, заволодів грошима з каси в сумі більше 17 тис. гривень та втік.

Пораненого охоронця доставили до лікарні. В ході проведення оперативно-розшукових заходів поліція затримала безробітного 31-річного харків’янина.

Слідчим за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 7 до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві поліція припинила діяльність 18 гральних закладів. Правоохоронці вилучили понад 2 200 одиниць грального обладнання та 305,5 тисяч гривень, одержаних від незаконної діяльності.

Раніше у Києві двом зловмисникам, які під виглядом обміну валюти заволоділи 45 тис. доларами, оголосили про підозру.