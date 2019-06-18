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В Харькове массовая эвакуация после сообщения о минировании

Новости » Происшествия    18.06.2019 - 16:50
В Харькове массовая эвакуация после сообщения о минировании
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

В Харькове и области сообщили о минировании 38 объектов

В Харькове полиция проверяет сообщение о минировании 38 объектов города и области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции области. 

Как сообщается, сообщение о заминировании объектов поступило в полицию 18 июня. 

По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан.

В настоящее время проводится осмотр помещений и прилегающей территории.

Ранее РБК-Украина сообщало, что  посольство США в Киеве получило сообщение об угрозе заминирования и расследует этот случай.

Кроме того, в Николаеве полиция проверяет сообщение о массовом минировании больниц областного центра и высшего учебного заведения. Продолжаются первоочередные следственные мероприятия, устанавливаются лица, которые оказали сообщения о заминировании.

Напомним, 10 июня в полицию поступило 37 ложных сообщений об заминировании 337 объектов в Киеве, Днепре, Львове, Луцке, Ровно, Харькове, Запорожье, Николаеве, Полтаве, Черкассах, Одессе, Геническе. Большинство сообщений о минировании поступали из России. Тогда правоохранители эвакуировали более 32 тысяч граждан из 77 заведений быстрого питания, 18 торговых центров, 6 гипермаркетов, 16 жилых домов, гостиниц, 5 станций Киевского метрополитена.

 

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