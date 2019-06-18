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У Харкові масова евакуація після повідомлення про мінування

Новини » Надзвичайні події    18.06.2019 - 16:50
У Харкові масова евакуація після повідомлення про мінування
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

У Харкові і області повідомили про мінування 38 об'єктів

У Харкові поліція перевіряє повідомлення про замінування 38 об'єктів міста та області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Національної поліції області.

Як повідомляється, повідомлення про замінування об'єктів надійшло в поліцію 18 червня.

За адресами виїхали слідчо-оперативні групи і фахівці вибухотехнічного управління. Проводиться евакуація громадян.

В даний час проводиться огляд приміщень і прилеглої території.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що посольство США в Києві отримало повідомлення про загрозу замінування і розслідує цей випадок.

Крім того, в Миколаєві поліція перевіряє повідомлення про масовому замінування лікарень обласного центру і вищого навчального закладу. Тривають першочергові слідчі дії, встановлюються особи, які надали повідомлення про замінування.

Нагадаємо, 10 червня у поліцію надійшло 37 неправдивих повідомлень про замінування 337 об'єктів в Києві, Дніпропетровську, Львові, Луцьку, Рівному, Харкові, Запоріжжі, Миколаєві, Полтаві, Черкасах, Одесі, Генічеську. Більшість повідомлень про мінування надходили з Росії. Тоді правоохоронці евакуювали понад 32 тисяч громадян з 77 закладів швидкого харчування, 18 торгових центрів, 6 гіпермаркетів, 16 житлових будинків, готелів, 5 станцій Київського метрополітену.

 

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