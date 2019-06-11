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В Украине прошла волна минирований

Новости » Происшествия    11.06.2019 - 13:50
В Украине прошла волна минирований
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Большинство сообщений о минировании поступали из России

Вчера, 10 июня, в полицию поступило 37 ложных сообщений о заминировании 337 объектов в Киеве, Днепре, Львове, Луцке, Ровно, Харькове, Запорожье, Николаеве, Полтаве, Черкассах, Одессе, Геническе. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на страницу Facebook первого заместителя председателя Нацполиции Вячеслава Аброськина.

По его словам, большинство сообщений о минировании поступали из России.

"Уже можно сказать, что большинство сообщений о минировании поступали на электронные адреса различных организаций и предприятий с
почтового сервиса с присвоенным IP-адресом в указанный временной период, который принадлежит ООО, которое зарегистрировано в РФ", - написал он.

В связи с этим правоохранители эвакуировали более 32 тысяч граждан из 77 заведений быстрого питания, 18 торговых центров, 6 гипермаркетов, 16 жилых домов, гостиниц, 5 станций Киевского метрополитена.

Напомним, вчера полиция проверяла сообщение о заминировании Ровенской АЭС и местного университета. Информация не подтвердилась.

Также вчера неизвестный сообщил о минировании станций метро "Театральная" и "Золотые ворота". В течение некоторого времени станции были закрыты. После проверки выяснилось, что звонок о минировании был ложным.

В Ровенской области проверяют сообщение о минировании АЭС Информация о минировании в Харькове не подтвердилась
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