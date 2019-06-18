ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Николаеве проверяют сообщение о массовом минировании

Новости » Происшествия    18.06.2019 - 13:52
В Николаеве проверяют сообщение о массовом минировании
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

В Николаеве заминировали все больницы областного центр

В Николаеве полиция проверяет сообщение о массовом минировании больниц областного центра. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции области.

Как сообщается, 18 июня в полицию поступило электронное сообщение о минировании всех больниц, а также одного университета.

В медицинские учреждения и высшее учебное заведение немедленно прибыли следственно-оперативные группы полиции, а также спасатели. На места направлены специалисты взрывотехнической и кинологической служб для осуществления тщательного обследования объектов.

Продолжаются первоочередные следственные мероприятия, устанавливаются лица, которые оказали сообщения о заминировании.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что посольство США в Киеве получило сообщение об угрозе заминирования и расследует этот случай.

Кроме того, 10 июня в полицию поступило 37 ложных сообщений об заминировании 337 объектов в Киеве, Днепре, Львове, Луцке, Ровно, Харькове, Запорожье, Николаеве, Полтаве, Черкассах, Одессе, Геническе. Большинство сообщений о минировании поступали из России. Тогда правоохранители эвакуировали более 32 тысяч граждан из 77 заведений быстрого питания, 18 торговых центров, 6 гипермаркетов, 16 жилых домов, гостиниц, 5 станций Киевского метрополитена.

В Киеве ищут взрывчатку в посольстве США В Киеве заминировали станцию метро
Новости Украины Николаевминирование
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь