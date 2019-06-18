В Киеве ищут взрывчатку в посольстве США

Фото: посольство США в Украине (U. S. Embassy Kyiv Ukraine)

В посольстве просят не приходить в ведомство

Посольство США в Киеве получило сообщение об угрозе заминирования и расследует этот случай. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter посольства.

В посольстве просят не приходить в ведомство, пока не проверят информацию.

"Посольство США в Киеве получило сообщение об угрозе заминирования и расследует этот случай. Пожалуйста, не приходите в посольство, пока об этом не будет сообщено дополнительно", - отмечается в сообщении.

Напомним, 10 июня в полицию поступило 37 ложных сообщений об заминировании 337 объектов в Киеве, Днепре, Львове, Луцке, Ровно, Харькове, Запорожье, Николаеве, Полтаве, Черкассах, Одессе, Геническе. Большинство сообщений о минировании поступали из России. Тогда правоохранители эвакуировали более 32 тысяч граждан из 77 заведений быстрого питания, 18 торговых центров, 6 гипермаркетов, 16 жилых домов, гостиниц, 5 станций Киевского метрополитена.

Также РБК-Украина писало, что полиция проверяла сообщение о заминировании Ровенской АЭС и местного университета. Информация не подтвердилась.