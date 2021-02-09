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В Харькове горела многоэтажка. Есть погибший, еще 13 человек спасли

Новина українською → Харьков, Вторник 09 февраля 2021 10:58
В Харькове горела многоэтажка. Есть погибший, еще 13 человек спасли Фото: пожар в Харькове (kh.dsns.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

В Харькове произошел пожар в многоэтажке. В результате погиб мужчина, спасателям удалось вывести из здания 13 человек.

Об этом говорится в сообщении на сайте управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.

Сообщается, что горел 14-этажный дом на проспекте Гагарина. Сообщение о пожаре поступило в утром в 04:41. На момент прибытия пожарных пламя охватило квартиру на 11 этаже, а общая площадь пожара составляла около 100 квадратных метров.

Из-за сильного задымления верхних этажей на свежий воздух эвакуировали 22 человек. Еще 13 жильцов дома были спасены.

В 07:03 пожар был локализован и в 08:58 окончательно ликвидирован. Во время тушения в квартире обнаружили тело погибшего мужчины 1984 года рождения. Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.

Фото: пожар в Харькове (kh.dsns.gov.ua)

Напомним, в январе произошел пожар в нелегальном доме престарелых в Харькове. В результате трагедии погибли 15 человек.

После пожара в этом доме престарелых Кабинет министров создал реестр социальных услуг.

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