После пожара в доме престарелых в Харькове Кабмин создал реестр соцуслуг

Фото: Кабмин (Виталий Носач, РБК-Украина)

Кабинет министров Украины на заседании 27 января решил создать Реестр поставщиков и получателей социальных услуг. Постановление определяет правила формирования и ведения такого Реестра и доступа к нему.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Как отмечается в сообщении, это позволит создать алгоритм прозрачности рынка поставщиков услуг и регистрации соответствующих субъектов.

"Таким образом, уже сегодня будет усилена работа по включению в Реестр поставщиков и получателей социальных услуг всех субъектов хозяйствования, которые осуществляют свою деятельность в сфере предоставления социальных услуг", - говорится в сообщении.

Кроме того, поручено областным, Киевской городской государственным администрациям организовать работу по соблюдению поставщиками социальных услуг деятельности по определенным критериям деятельности.

Напомним, 21 января в частном пансионате в г. Харькове, который осуществлял уход за гражданами пожилого возраста, произошел пожар. Погибли 15 человек. Информация об этом субъекте хозяйствования не была внесена ни в один реестр, органы социальной защиты населения также не знали о его деятельности.

Как писало РБК-Украина, в деле задержали четырех человек - владельца дома, арендатора и его жену и администратора пансионата. Их всех арестовали.