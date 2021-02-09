У Харкові горіла багатоповерхівка. Є загиблий, ще 13 осіб врятували

У Харкові сталася пожежа у багатоповерхівці. В результаті загинув чоловік, рятувальникам вдалося вивести з будівлі 13 осіб.

Про це йдеться в повідомленні на сайті управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області .

Повідомляється, що горів 14-поверховий будинок на проспекті Гагаріна. Повідомлення про пожежу надійшло вранці о 04:41. На момент прибуття пожежників полум'я охопило квартиру на 11 поверсі, а загальна площа пожежі становила близько 100 квадратних метрів.

Через сильне задимлення верхніх поверхів евакуювали на свіже повітря 22 осіб. Ще 13 мешканців будинку було врятовано.

У 07:03 пожежу було локалізовано та о 08:58 остаточно ліквідовано. Під час гасіння в квартирі виявили тіло загиблого чоловіка 1984 року народження. Причина виникнення пожежі та збитки встановлюються.

Фото: пожежа у Харкові (kh.dsns.gov.ua)