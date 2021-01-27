Пожар в доме престарелых в Харькове: личности всех 15 погибших установили

Фото: пожар в Харькове (dsns.gov.ua)

В Харькове установили личности всех погибших в результате пожара в пансионате для пожилых людей. Среди них девять женщин и шесть мужчин.

Об этом пишет "Суспільне".

Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции Харьковской области, погибли девять женщин в возрасте от 67 до 85 лет и шесть мужчин в возрасте от 71 до 91 года.

В настоящее время еще продолжаются экспертизы. Тела для погребения родственникам пока не передавали.

23 января, на момент избрания меры пресечения подозреваемым в деле, в материалах следствия указывалось, что данные о личности двоих погибших устанавливаются.

Напомним, 21 января в Харькове произошел пожар в частном доме для пожилых людей. В результате трагедии погибли 15 человек, еще несколько пострадавших находятся в больницах. По данному факту возбуждено уголовное дело за нарушение правил пожарной безопасности.

Позже, 25 января, стало известно, что скончался один из спасенных после пожара.

Как писало РБК-Украина, в деле задержали четырех человек - владельца дома, арендатора и его жену и администратора пансионата. Их всех арестовали.