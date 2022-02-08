В Харькове горит многоэтажка: одного человека спасли, еще 10 эвакуировали

"В 11:45 поступило сообщение о пожаре в 9-ти этажном жилом доме по адресу: ул. Гарибальди 11, г. Харьков. Возгорание возникло в квартире на третьем этаже", - говорится в сообщении.

По прибытию пожарных было установлено, что в комнате квартиры горят домашние вещи. Общая площадь пожара составила около 6 кв. м.

Указано, что сотрудниками ГСЧС была спасена 70-летняя владелица квартиры. С признаками отравления угарным газом она была госпитализирована.

Кроме того, из соседних квартир дома и с верхних этажей были эвакуированы еще 10 жильцов.

Пожар локализован в 12:02, В настоящее время продолжается ликвидация.

Причина возникновения пожара и ущерб устанавливается.