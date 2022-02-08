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У Харкові горить багатоповерхівка: одну людину врятовано, ще 10 евакуювали

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 8 лютого в Харкові сталася пожежа в дев'ятиповерховому будинку. Внаслідок чого було врятовано жінку, а ще 10 осіб - евакуювали з будівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.

"Об 11:45 надійшло повідомлення про пожежу у 9-ти поверховому житловому будинку за адресою: вул. Гарібальді 11, м. Харків. Займання виникло у квартирі, що на третьому поверсі", - йдеться в повідомленні.

По прибуттю пожежників було встановлено, що у кімнаті квартири горять домашні речі. Загальна площа пожежі склала близько 6 кв.м.

Вказано, що працівниками ДСНС була врятована 70-річна власниця квартири. З ознаками отруєння чадним газом її було госпіталізовано.

Крім того, з сусідніх квартир будинку та з верхніх поверхів було евакуйовано ще 10 мешканців.

Пожежу локалізовано о 12:02, наразі триває ліквідація.

Причина виникнення пожежі та збитки встановлюється.

Нагадаємо, сьогодні масштабна пожежа сталася на території нафтохімічного підприємства "Карпатнафтохім" у місті Калуш Івано-Франківської області.

Також РБК-Україна раніше повідомляло, що у Кропивницькому під час пожежі в моноповерховому будинку загинула людина, ще троє постраждали.

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ХарківПожежа