У Харкові горить багатоповерхівка: одну людину врятовано, ще 10 евакуювали

"Об 11:45 надійшло повідомлення про пожежу у 9-ти поверховому житловому будинку за адресою: вул. Гарібальді 11, м. Харків. Займання виникло у квартирі, що на третьому поверсі", - йдеться в повідомленні.

По прибуттю пожежників було встановлено, що у кімнаті квартири горять домашні речі. Загальна площа пожежі склала близько 6 кв.м.

Вказано, що працівниками ДСНС була врятована 70-річна власниця квартири. З ознаками отруєння чадним газом її було госпіталізовано.

Крім того, з сусідніх квартир будинку та з верхніх поверхів було евакуйовано ще 10 мешканців.

Пожежу локалізовано о 12:02, наразі триває ліквідація.

Причина виникнення пожежі та збитки встановлюється.