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В Кропивницком горела многоэтажка: есть погибший и пострадавшие

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Кропивницкий, Среда 02 февраля 2022 17:55
В Кропивницком горела многоэтажка: есть погибший и пострадавшие Фото: в Кропивницком произошел пожар в многоквартирном доме (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Кропивницком днем 2 февраля произошел пожар в многоэтажном доме. В результате возгорания погиб один человек и три человека пострадали, в том числе двое детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Сообщение о пожаре в квартире на втором этаже 9-этажного дома по улице Попова в Кропивницком поступило в службу спасения около 16:00. Прибывшие спасатели локализовали возгорание через 40 минут, а еще через 15 минут огонь был полностью ликвидирован. К тушению привлекались 28 человек и 7 единиц спецтехники.

В результате пожара погиб один человек. Пострадавших трое, в том числе два ребенка. Угрозы несущим конструкциям дома нет.

По данным местных СМИ, пожар мог произойти в результате взрыва газа. Как отмечают очевидцы, возле подъезда, где произошло возгорание, стояла машина газовой службы и ее сотрудники проводили какие-то работы.

По информации издания "Гречка", в результате взрыва поврежены 20 квартир и разбито 70 окон. Пострадавшие - девочки 8 и 13 лет, а также сотрудник газовой службы - госпитализированы.

На месте происшествия работают правоохранители. Решается вопрос об отселении жителей многоэтажки. По словам представителя городского совета Сергея Якунина, людей готова принять гостиница "Турист".

Фото: в Кропивницком произошел пожар в многоквартирном доме (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Напомним, 28 января в Запорожье произошел взрыв газа в жилом доме. Разрушены несущие конструкции дома в пределах одного подъезда.

Отметим, в результате взрыва погибла одна женщина, еще два человека получили травмы.

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Кропивницкий ГСЧС
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