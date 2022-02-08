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На Прикарпатье пожар на нефтехимическом предприятии: есть ли угроза для воздуха

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Ивано-Франковская область, Вторник 08 февраля 2022 11:37
На Прикарпатье пожар на нефтехимическом предприятии: есть ли угроза для воздуха Фото: Карпатнефтехим (knh.com.ua)
Автор: РБК-Украина

Масштабный пожар произошел на территории нефтехимического предприятия "Карпатнефтехим" в городе Калуш Ивано-Франковской области. Причиной происшествия стало возгорание пиролизной печи.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

"8 февраля в 09:45, на территории ООО "Карпатнефтехим" в г. Калуш Ивано-Франковской области, произошло возгорание пиролизной печи в одном из корпусов. В 10:14 пожар локализован на площади 70 м. кв, происходит факельное горение печи. Угрозы опрокидывания огня на другое оборудование нет", - говорится в сообщении.

Спасатели уточнили, что по состоянию на 10:45 на территории завода открытого огня не наблюдалось, горение происходит в печи. Сотрудники предприятия перекрыли задвижки подачи сырья на вводе в установку.

В ГСЧС добавили, что химическая лаборатория сделала замеры воздуха, но опасных веществ не обнаружила. Также обошлось без жертв и пострадавших.

На месте происшествия работали 55 человек личного состава и 13 единиц техники.

Напомним, 6 февраля на територии Музея народной архитектуры и быта во Львове произошел пожар, в результате которого сгорел деревянный дом.

Также РБК-Украина ранее сообщало, что в Кропивницком при пожаре в моногоэтажном доме погиб человек, еще трое пострадали.

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ГСЧС Пожар
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