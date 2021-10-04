ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

В Харькове фура сбила двух несовершеннолетних. Обоих подростков госпитализировали

Новина українською →
Харьков, Понедельник 04 октября 2021 21:00
В Харькове фура сбила двух несовершеннолетних. Обоих подростков госпитализировали Фото: в Харькове фура сбила двух несовершеннолетних (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Индустриальном районе Харькова водитель фуры "DAF XS" совершил наезд на двоих детей. Пострадавших госпитализировали с тяжелыми травмами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

"4 октября около 16:45 в районе дома № 3-А по улице Большой Кольцевой произошел наезд автомобилем "DAF XS" с полуприцепом на 12-летнего подростка и неустановленного парня, в возрасте примерно 13 лет", - пишет пресс-служба.

Согласно данным следствия, дети пересекали дорогу по ходу движения автомобиля по нерегулируемому пешеходному переходу. По словам свидетеля, водитель фуры затормозил, однако допустил наезд на подростков.

В соответствии с ч. 2 ст. 286 Уголовного Кодекса Украины, водителю "DAF XS" грозит лишение свободы сроком до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков ДТП
NEWS
Соцсети не работают. Кто попал под глобальный сбой (полный список)
Соцсети не работают. Кто попал под глобальный сбой (полный список)
DAILY
Игра в монополию. Как "Слуга народа" собирается уволить Разумкова и ряд министров
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Игра в монополию. Как "Слуга народа" собирается уволить Разумкова и ряд министров